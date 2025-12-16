AK Parti Kiraz İlçe Başkanı Çavuş’tan Başkan Tugay’a ‘su’ yanıtı! ‘’Dün Kiraz’daki 12 okulda su yoktu’’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Kentte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda su kesintisi uygulamıyoruz' açıklamasına AK Parti kanadından yalanlama geldi.

12 OKULUMUZDA SU YOKTU

AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İsmail Çavuş, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, ''Kiraz'ımızda dün 12 okulumuzda su yoktu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, 'tankerle su taşınıyor' şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak gerçek şudur ki; söz konusu okullara tankerle dahi su taşınmamıştır. Anlaşılması için bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Dün Kiraz'daki 12 okulda su yoktu.'' dedi.

TUGAY'IN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

AK Parti kanadından gelen 'Su yok' açıklamasına IZBB Başkanı Tugay'ın ne yanıt vereceği merak konusu oldu.