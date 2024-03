AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı projelerini tanıttı

AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Proje Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan katıldı. İzmir'in Konak ilçesine ilişkin problemleri özetleyen ve çözüm önerilerini sunan Çankırı, "Konak, eski ve hasar görmüş yapı stokuyla; deprem riski altında olan binalarıyla, ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklarıyla güvenli olmayan, doğal gazı ve altyapısı olmayan, diz boyu su baskınlarında mağdur olan ve kaderine terk edilen, sahipsiz, çocukların güvenle oyun oynayacak parkları, nefes alacak yeşil alanları olmayan, her yıl insanca yaşam alanları olmadığı için göç veren, geleceği olmayan bir alana dönüşmüş durumda. Ayrıca bir semtten diğerine ulaşılması zor olan, gündüz iş yerlerine, akşam ise evlerine vardıklarında otopark acizliği yaşayan, yalnız bırakılan, eski günlerini özlemle arayan, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaşan, tarihine sahip çıkılmayan ve geçmişinde deniz yoluyla yarım milyon turisti ağırladığı geçen yıl ise sadece yüzlerle ifade edilen turistin geldiği turizmden uzak bir Konak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 5 YILDA, 5 BÖLGEDE YERİNDE 5 BİN KONUT YAPMAK'

Konak'ın ihtiyacı olan somut gerçekleri 5 ana başlıkta topladıklarını dile getiren Çankırı, bu başlıkları 'Yerinde Yenilenmenin Tam Zamanı', 'Konak'ta Ticaretin Tam Zamanı', 'Tarih, Turizm ve Kültürün Tam Zamanı', 'Ortak Aklın Tam Zamanı', 'Konakta Yaşamanın Tam Zamanı' olarak sıraladı. Çankırı, "Yerinde yenilenme bizim için çok önemli. 30 Ekim İzmir depreminde 117, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde ise binlerce canımızı kaybettik. İzmir'de ve Konak'ta da bu acıların tekrar yaşanmaması için 'Yerinde Yenilenmenin Tam Zamanı' dedik. Can suyunu Yeşildere ile başlatıyoruz. EXPO'yu buradan kaldırıyoruz. Çünkü burası İzmir'in ve Konak'ın en verimsiz noktası. Burada ilk etapta bin 500 konut inşa edeceğiz. Bir bölümünü hak sahiplerine geri kalanlarını ise can suyu dediğimiz transfer aşamasında kullanılacağımız olan yapılar olacak. Böylece hedefimiz 5 yılda, 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapmak. Herkes bilsin ki bu süreci kimseyi mağdur etmeden yürüteceğiz" diye konuştu. Konak'ın çözülmesi gereken bölgelerine ilişkin açıklamada bulunan Çankırı, "Alsancak, Hatay, Göztepe ve Güzelyalı'nın Konak'ın bir başka çözülmesi gereken bölgesi olduğunu belirten Çankırı, "Mevcut bina stoku eski ve riskli. Mevcut planla yenilenme, hak kaybından dolayı gerçekleştirilemez. Yeni imar planıyla yerinde yenilenmenin önü açılacak" dedi.

'GÖZE HİTAP EDEN BİR DEĞİŞİMİ BAŞLATACAĞIZ'

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemeraltı, Anafartalar, Kıbrıs Şehitleri, Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Kordon, Asansör önü, Güzelyalı Parkı ve Betonyol'da İzmir'e yakışmayan, gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Belediye bünyesinde açacağımız atölyelerle, 5 yıl içerisinde dokuya uygun tabela, tente ve aydınlatmaya varana kadar göze hitap eden bir değişimi başlatacağız. Burada hem sabıka kaydı bulunan kişiler gibi dezavantajlı gruplara katkı sağlayacağız hem de sokakta sağlıklaştırmayı sağlayacağız. Trafik sorunu, otopark problemleri ve zamana uygun mekânların olmaması nedeniyle ticaretin merkezi olan Konak, merkez olmaktan her geçen gün uzaklaşmaktadır. Bu nedenle bu projenin ayrı bir önemi de her gün ziyaret ettiğimiz esnaflarımızın ana sorunları arasında olmasıdır. 1 Nisan itibariyle 'Konak'ta Ticaretin Tam Zamanı' diyoruz."

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER HAYAT BULACAK'

Kemeraltı'nın 270 hektar alanda 7 bin yıllık tarihi bir çarşı olduğunu aktaran Çankırı, "Butik otelleri, restoranları ve mağazaları ile 7 gün 24 saat canlı yaşayan, turistlerin cazibe merkezi ile Kemeraltı alışverişin kalbi. Bir usta bin usta projesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat bulacak. Alt yapı sorunu olmayan Kemeraltı projesi desteklenerek ticaret hacmini arttıracağız. İzmir liman kenti olması nedeniyle deniz ticaretinin de kalbinin attığı yer. Konak her geçen gün ulaşım ve otopark sıkıntısı olduğu için ticaret İzmir'in farklı bölgelerine hızla kaymaya devam ediyor. Özellikle bilişim alanında gençleri besleyecek alanlarda büyük bir eksikliğimiz var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ'ın da vaatleri arasında yer alan Konak'taki projelerin çatısını beraber oluşturmaya kararlıyız. Liman arkasında yapılan bilişim merkezinde, gençleri destekleyecek, melek yatırımcıların oluşacağı, şehrin merkezinde rahat bir alan yaratmak istedim. Özellikle merkezi bölgelerde 'Basmane Çukuru' gibi uygun kamusal alanlarda yapacağımız yer altı otoparkları ile park sorununu ortadan kaldıracağız, Alsancak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda ise ayağınız frene değmeden battı çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız" açıklamalarında bulundu.

'İKAMETGÂHI KONAK'TA OLAN 10 BİN GENCİMİZE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ'

Konak'ta 40 bini aşkın iş yerinin faaliyet gösterdiğini vurgulayan Çankırı, "Belediyenin branş kursları sayesinde 5 yıl içinde ikametgâhı Konak'ta olan 10 bin gencimize istihdam sağlayacağız. 3 dönemdir yaptığım milletvekilliğim süre zarfında, gerek TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü sıfatıyla, gerek sosyal hayatım vesilesiyle yurt dışı ziyaretlerimde o ülkenin kültürel zenginliklerini de öğrenmeye çalıştım. Çok net bir şekilde anladım ki İzmir, gidip gördüğüm tüm ülkelerin şehirlerinden daha kadim bir tarihe ve kültüre sahip. Her Kültür Yolu'nun bir başlangıcı vardır. Bizim başlangıç noktamız Smyrna Port. Burada çeşitli festivallerin yapılacağı, büyük bir festival alanımız bizleri karşılıyor. Bir sonraki adımda ise Alsancak Gar'ını 600 metre geriye çekerek gün yüzüne çıkardığımız tarihi alanlarıyla, içinde müzeleri, kafeleri ve yeni nesil parklarıyla aslında bir 'Times Square' benzeri bir konumu Konak'a kazandıracağız. Alsancak Meydanı'nın altına yapacağımız otopark ile bölgenin araç yoğunluğunu ortadan kaldıracağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLK ENTERNASYONAL FUARINA YENİDEN CAN VERECEĞİZ'

Kültürpark'a ilişkin projelerini de aktaran Çankırı, "İçerisinde 'Winter Wonderland' benzeri tema parkları, açık ve kapalı tiyatrosu, özel eğitmenler ile yapılan spor alanları, gençler için yapılan kaykay alanları, can dostlarımızın ve evlatlarımızın oynayabileceği bir parkın olacağı düşler sahnesi yapmayı arzu ediyorum. Ayrıca burada herkesin bir defa da olsa mutlaka gittiği Göl Gazinosu'nu yeniden hayata geçirerek hem Michelin restoranı hem de belediyenin sosyal tesislerinin bulunduğu yani her bütçeye uygun adresleri kazandıracağız. Ama en önemlisi İzmir'in bir fuar şehri olduğu gerçeğidir. Burada yapacağımız kitap, kahve ve gelinlik fuarı gibi herkesin ihracat yaptığı bir ticari hacmi geri kazanacağız. Nasıl ki İzmir İktisat Kongresi'ne hayat verdiysek, Türkiye'nin ilk enternasyonal fuarına da yeniden can vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞATOYU, GASTRONOMİ KAMPÜSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı'ndaki bölgenin tabelalardan arındırılacağını aktaran Çankırı, "Bu bölgeyi sadece yılda iki kez kortejlerde kullandığımız değil hepimizin her zaman yürüyebileceği ve tarihi koklayabileceği bir alana dönüştürüyoruz. Buradan yürüdüğümüzde ise solumuzda İyonların ilk pazar yeri, alışveriş merkezi olan Agora'dayız. Agora'nın yanından sola döndüğümüzde İkiçeşmelik ve eşsiz Kadifekale sırtlarındayız. Burada kuracağımız seyir terasları, yeni nesil çocuk parkları, mesire alanları ile doyumsuz İzmir manzarasının tadını çıkartacağız. Damlacık Gastronomi Kampüsü Bölgesi'nde bulunan 11 tarihi binanın restorasyonu tamamlanıyor. Hamza Başkanımızın da 'Oturmayacağım' dediği şatoyu, gençlerin ve kadınların buluşacağı gastronomi eğitimleri alacağı bir kampüs haline getireceğiz. Ticarete ev sahipliği yaptığı gibi tarihe, kültüre, inanca da ev sahipliği yapmıştır. İçinde bulunan havraları, çeşmeleri, hanları, sinagogları, camileri ve restorasyon bekleyen yüzlerce tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz" dedi. Pier Marina ile marina ruhunu sahil ile buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Çankırı, "Yolumuz üzerinde bulunan Kantar Karakolu'nun yanında bulunan bir diğer kültür mirasımız olan Çakabey Denizcilik Müzesi'ni İzmirliler ile buluşturuyoruz. Devam ettiğimizde Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı arasında kalan birinci Kordon'un yemyeşil çimlerde oturup, konserleriyle coştuğumuz, gün batımını izlediğimiz yine başlangıç noktamız olan Symrna Port'ta buluşuyoruz" diye konuştu.

'STK KAMPÜSÜNÜ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Sivil toplumda İzmir'in merkezinin Konak olduğunu belirten Çankırı, "38 federasyon ve konfederasyon, bin 327 derneğin kullanacağı bir STK kampüsünü hayata geçiriyoruz. 2 bin kişilik bir alanda, altında otoparkı olan, hemşeri derneklerimizin programlarını belediye imkanları ile gerçekleştirebileceği bir alana kavuşturuyoruz. Kent ve gençlik meclisleriyle bu kenti burada yaşayanlarla yöneteceğiz. Biz bu kenti hep beraber yöneteceğiz odalardan STK'lardan öğrencilerde muhtarlardan, kadınlardan gelen ortak fikirle yöneteceğiz. Üretici Kadın Atölyeleri ile de kadınlar, el emeği ürünlerini pazarlayacakları alanlarda tüketici ile buluşturmalarını sağlayacak, ayrıca e-ticaret yapmalarına ön ayak olacağız" ifadelerini kullandı.

'APARTMAN GÖREVLİLERİ LOKALİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Konak'ı 111 mahallesi ile 7 bölgeye ayırdığını ve otopark, sosyal tesis, pazar yerleri ve üstü sentetik halı sahanın olduğu prototiplerle herkese fayda sağlayacak yapılar kazandıracağını aktaran Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca cem evi, aşevi, sosyal marketler, mola evleri, gençlik merkezleri, üretici kadın atölyeleri ve apartman görevlileri lokali projelerimiz bekliyor. Örneğin Türkiye'de ilk kez hayata geçireceğimiz Apartman Görevlileri Lokali projesi: İzmir'i su bastıktan sonra evlerini kanalizasyon basan o apartman görevlileri ile toplanmak için bir yerlerinin olmadığını gördüğümüzde projelerimize eklemiş olduk. Sizlere sunmuş olduğum her proje aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür."

'HİZMETİN HIZINI VE KALİTESİNİ ARTTIRDIK'

Çankırı, "Bugüne kadar inanmadığım hiçbir işe girişmedim, tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Yerel yönetimler çatısı altında Ege Bölgesi'nin 5 ilinde koordinatör olarak, belediye başkanlarımız ile dirsek temasıyla vatandaşımıza götürdüğümüz hizmetin hızını ve kalitesini arttırdık. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremlerde, ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında canhıraş bir mücadele vererek afetzedelerimizi asla yalnız bırakmadık. Tüm bu tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak, 'Şimdi aklımızla ve gönlümüzle görmenin tam zamanı' diyoruz. Konak'ı daha yaşanır, ileri, çağdaş, modern bir yaşam merkez haline getireceğimizi sizlerin huzurunda tüm Konaklı hemşerilerime taahhüt ediyorum" diye konuştu.