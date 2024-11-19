AK Parti Milletvekili Yazmacı, "Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın yüzyılı olacak”

19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Milletvekili Yazmacı, güçlü kadınların güçlü aileyi ve toplumu oluşturduğunu vurguladı. Mesajında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) çatısı altında kadın girişimcilere önemli destekler sağlandığına da değinen Yazmacı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadınlarımızın gücünü artırmaya devam edeceğiz "Güçlü kadınlar, güçlü aileyi ve toplumu oluşturuyor. AK Parti olarak "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" düsturuyla 22 yıldır kadınlarımıza yönelik politikalar yürütüyoruz. Akademide, siyasette, kamu ve özel sektörde kadınlarımızın gücü, AK Parti öncesi tabloyla kıyaslanmayacak kadar arttı. Bu gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artırmaya da devam edeceğiz. Türkiye küresel bir lider ülke olma yolunda ilerlerken, bunun en önemli taşıyıcısı kadınlarımızdır. TürkiyeYüzyılı, kadınlarımızın yüzyılı olacak.

Yaklaşık 17 yıl faaliyetlerinde yer aldığım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurullarının ülkemizin dört bir yanında kadın girişimcilere kattığı değeri ziyadesiyle biliyorum. Bu vesileyle de TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyor, kurul üyelerimizin her birine selamlarımı iletiyorum. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günümüz kutlu olsun."