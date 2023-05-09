Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan; "Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ Sevgisi Karşılıksız Kalmadı"
Giriş Tarihi: 9.5.2023 14:38 Son Güncelleme: 9.5.2023 15:07

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan; "Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ Sevgisi Karşılıksız Kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tekirdağ mitinginde bir konuşma yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan, dünya liderini dünyanın en güzel şehrinde ağırladıklarını ifade etti.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan; Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ Sevgisi Karşılıksız Kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tekirdağ mitinginde bir konuşma yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan'ıın açıklamaları şu şekilde; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en güzel şehri Tekirdağ'ımızda on binlere hitap etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a olan sevgisi ve desteği hamdolsun karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanımız bir Tekirdağ aşığıdır. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."

TEKİRDAĞ 14 MAYIS'TA TÜRKİYE YÜZYILI'NA ADIM ATMAYA HAZIR

Mitingin ardından sosyal medya hesapları üzerinden de açıklama yapan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele çekildikleri fotoğrafları paylaşarak; Bu fotoğraflar; Tekirdağ'ın büyük şahlanışının müjdecisidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, yarınlara dair umudumuzun resmidir. Tekirdağ 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na adım atmaya hazır, bizler hazırız, AK Kadrolar hazır! Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özcan şu ifadelere yer verdi; "Bugün Tekirdağ'ımız için, hepimiz için en güzel günlerden biriydi. Dünya liderini, Türkiye Yüzyılı'nın başmimarını, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizde ağırlamanın büyük mutluluğunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönülden destek veren tüm hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon için İl Başkanımız Ali Gümüş'e ve Çerkezköy İlçe Başkanımız Salih Azbay'a ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan; "Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ Sevgisi Karşılıksız Kalmadı"
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