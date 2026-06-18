Kirli algı operasyonu deşifre oldu: Kur’an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşmasını kesen şahsın, Kur'an kurslarına yönelik hakaret içeren ifadeleri görüntülerde açıkça yer almasına rağmen, bazı muhalif medya kuruluşları bu bölümü görmezden geldi.
ALGI OPERASYONU YAPILDI
Şahsın kullandığı skandal sözler yerine güvenlik müdahalesini öne çıkaran çevreler, kamuoyuna "eleştirdiği için salondan çıkarıldı" algısı oluşturmaya çalıştı.
BAŞKAN GENÇ ORTAMI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Oysa görüntülerin tamamı izlendiğinde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Toplantının düzenini bozan ve toplumun manevi değerlerini hedef alan ifadeler kullanan şahıs, tüm uyarılara rağmen tavrını sürdürdü. Buna karşın Başkan Ahmet Metin Genç'in sakinliğini koruduğu, tartışmaya girmek yerine ortamı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.
HAKARETİ GÖRMEYENLER MAĞDURİYET HİKAYESİ YAZDI!
Ne var ki, Kur'an kurslarına yönelik hakareti görmeyenler, müdahale anlarını öne çıkararak yeni bir mağduriyet hikâyesi yazmaya kalktı. Milletin değerlerine yönelik saldırıyı perdeleyenler, bugün kamuoyuna eksik görüntüler üzerinden farklı bir hikâye anlatıyor.
GÜVENLİK MÜDAHALESİ ÜZERİNDEN ALGI ÇALIŞMASI YAPILDI
Ancak gerçek, servis edilen kısa kesitlerde değil; görüntülerin tamamında saklı. Kur'an kurslarına edilen hakareti yok sayanların, güvenlik müdahalesini manşete taşıması ise kamuoyunun takdirine bırakılıyor.