Haberler Yaşam Haberleri Kirli algı operasyonu deşifre oldu: Kur'an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:23 Son Güncelleme: 18.06.2026 22:48

Kirli algı operasyonu deşifre oldu: Kur'an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında sözünü kesen bir şahıs, toplantı salonundan güvenlik güçlerince çıkarılmış ve kamuoyunda 'eleştirdiği için salondan çıkarıldı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla şahsın Kur'an kurslarına hakaret ettiği ve Başkan Genç'in olayı yatıştırmaya çalıştığı görüntülendi. Şahsın kullandığı skandal sözler yerine güvenlik müdahalesini öne çıkaran çevreler, kamuoyuna 'eleştirdiği için salondan çıkarıldı' algısı oluşturmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler algı operasyonunu deşifre etti.

Kirli algı operasyonu deşifre oldu: Kur’an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!
  • ABONE OL

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşmasını kesen şahsın, Kur'an kurslarına yönelik hakaret içeren ifadeleri görüntülerde açıkça yer almasına rağmen, bazı muhalif medya kuruluşları bu bölümü görmezden geldi.

ALGI OPERASYONU YAPILDI

Şahsın kullandığı skandal sözler yerine güvenlik müdahalesini öne çıkaran çevreler, kamuoyuna "eleştirdiği için salondan çıkarıldı" algısı oluşturmaya çalıştı.

BAŞKAN GENÇ ORTAMI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Oysa görüntülerin tamamı izlendiğinde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Toplantının düzenini bozan ve toplumun manevi değerlerini hedef alan ifadeler kullanan şahıs, tüm uyarılara rağmen tavrını sürdürdü. Buna karşın Başkan Ahmet Metin Genç'in sakinliğini koruduğu, tartışmaya girmek yerine ortamı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

HAKARETİ GÖRMEYENLER MAĞDURİYET HİKAYESİ YAZDI!

Ne var ki, Kur'an kurslarına yönelik hakareti görmeyenler, müdahale anlarını öne çıkararak yeni bir mağduriyet hikâyesi yazmaya kalktı. Milletin değerlerine yönelik saldırıyı perdeleyenler, bugün kamuoyuna eksik görüntüler üzerinden farklı bir hikâye anlatıyor.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ ÜZERİNDEN ALGI ÇALIŞMASI YAPILDI

Ancak gerçek, servis edilen kısa kesitlerde değil; görüntülerin tamamında saklı. Kur'an kurslarına edilen hakareti yok sayanların, güvenlik müdahalesini manşete taşıması ise kamuoyunun takdirine bırakılıyor.

#AHMET METİN GENÇ #AK PARTİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirli algı operasyonu deşifre oldu: Kur'an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA