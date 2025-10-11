AK Parti’den 30 yaşa indirimli ulaşım için dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için yeniden mahkemeye başvurdu. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 11 Eylül'de İBB Meclisinde AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indiriminin kaldırılması kararının iptali ve yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Süreçle ilgili bazı bilgilere yer verilen dava dilekçesinde bu kararın da önceki gibi "adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu" kaydedildi.