AK Parti’den hafızalara kazınacak 25. yaş kutlaması: Yüz binlerce kişi için en özel hazırlık! İşte tarihi organizasyonun detayları

AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümünü kapsamlı bir kampanya ve özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, tüm illerde il başkanlıklarının koordinasyonunda kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere teşkilatın bütün kademeleriyle çalışmaların devam ettiğini söyledi. İl danışma meclisi toplantılarının da 25. yıl konseptiyle gerçekleştirildiğini belirten Acar, teşkilatlarla çeyrek asırlık siyasi yolculuğun yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin de paylaşıldığını ifade etti.

ERDOĞAN'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ SAHNEDE: Organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri özel bir kurgu içerisinde kullanılacak: Söz konusu ifadelerden bazıları şöyle: "AK Parti milletin kurduğu, tabelâsını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir." "Türkiye'nin geçmişte şahit olmadığı tecrübe etmediği hatta hayali dahi kurmadığı yatırım ve hizmetleri milletimizle biz buluşturduk." "AK Parti milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır." "Bizim siyasetimiz hep söylediğim gibi eser ve hizmet siyasetidir"

YÜZ BİNLER İÇİN HAZIRLIK: Acar, anma için "Bundan sonra ancak yarım asırda bir olacak büyüklükte bir organizasyon" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100 bin davetlinin bulunduğu bir alan planlandığını belirten Acar, vatandaşların ilave katılımıyla toplam sayının daha da artacağını söyledi.

GİRİŞTE TARİHİ YOLCULUK: Etkinlik alanının girişinde de özel bir kurgu hazırlandı. Katılımcılar, AK Parti'nin simgesi haline gelen ampul üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel koridordan geçecek. Giriş bölümünde logolar ve özel tasarımların yanı sıra vatandaşların fotoğraf çektirebileceği "AK Parti 25 Yıl Hatırası" alanı oluşturulacak. Acar, bu bölümü "hatıra tüneli" olarak nitelendirdi.

25 YILIN ŞAHİTLERİ BİR ARADA: 25. yıl kapsamında vefa buluşmalarına da ayrı bir önem veriliyor. Kuruluşundan bugüne partinin farklı kademelerinde görev alan teşkilat mensupları illerde bir araya getirilirken, hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşları da rahmetle yad ediliyor. Türkiye'nin son 25 yılda katettiği mesafeyi anlatan belgesel çalışmalarının da milletle buluşturulduğunu belirten Acar, yaklaşık 20 gündür AK Parti'nin kurumsal hesaplarından her gün icraatlara ilişkin içerikler paylaşıldığını söyledi. Bu içeriklerin teşkilatlar aracılığıyla Türkiye geneline yayılması için de çalışma yürütülüyor.

FORMATI TAMAMEN FARKLI: 14 Ağustos'taki büyük organizasyonun alışılmış bir miting formatından farklı olacağını belirten Acar, etkinliği "miting ile görsel sunum buluşturulduğu özel bir organizasyon" olarak tanımladı. Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında "Biz bu partiyi milletimizle kurduk" sözünü hatırlatarak, 25. yılda da aynı anlayışla milletle buluşmak istediklerini söyledi. AK Parti'nin bugün Cumhurbaşkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar yaklaşık 450 bin kişilik görevdeki teşkilat kadrosuna sahip olduğunu belirten Acar, 25 yıllık hizmet ve siyasi mücadelenin büyük organizasyonla yeniden hatırlatılacağını ifade etti.

SADECE 25 YIL DEĞİL, GELECEĞİN 25 YILI: Organizasyonun yalnızca geçmişi hatırlamak amacı taşımadığını vurgulayan Acar, asıl mesajın geleceğe yönelik olduğunu söyledi. Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25. yıl programında önümüzdeki 25 yıla ilişkin vizyonunu ortaya koyacağı kapsamlı bir konuşma yapacağını belirtti. Acar, Erdoğan'ın 2001'den bugüne siyasi liderliğinin küresel ölçekte bir liderliğe dönüştüğünü ifade ederek, "Önümüzdeki 25 yıla dair vizyonunu ortaya koyacağı, her bir satırı önem taşıyan bir konuşmayla geleceğe seslenecek" dedi.

ERDOĞAN'IN ŞİİRLERİ TAŞ PLAKTA: 25. yıl gecesi için özel hatıralar da hazırlandı. Bunlardan en dikkat çekicilerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirlerden oluşan özel taş plak olacak. Erdoğan'ın 1990'lı yıllarda çıkardığı şiir kaseti günümüz ses teknolojisi ile yenilenerek taş plağa dönüştürüldü. Özel olarak tasarlanan plak, programa katılan davetlilere 25. yıl hatırası olarak hediye edilecek.

GÖKYÜZÜNDE 25 YIL: YÜZLERCE DRONE SAHNEDE: Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de drone ve ışık gösterisi olacak. Gökyüzünde yüzlerce drone ile AK Parti'nin 25 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserler, projeler ve semboller anlatılacak. Programın sonunda ise özel bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Acar, bu gösterinin "maziden atiye" anlayışını yansıtan özel bir an olacağını söyledi.

25 YILLIK TARİH 25 SAYFADA: AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu için özel bir gazete de hazırlandı. 25 sayfadan oluşan gazetenin her sayfası bir yıla ayrıldı. 2001'den başlayarak her yılın gerçek gazete manşetleri ve kupürleri üzerinden Türkiye'nin geçirdiği değişim ve AK Parti döneminde hayata geçirilen çalışmalar anlatıldı. Özel arşiv çalışması niteliğindeki gazete, 25 yıllık süreci geçmişten bugüne manşetlerle gözler önüne serecek.