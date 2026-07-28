AK Parti’den 25. yıla özel logo çalışması! Çeyrek asırlık yolculuk, çağ atlatan projeler...

ÇEYREK ASRA ÖZEL 25 MİLYON FİDAN

Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak. Ağaçlandırma takibi AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterisi olacak.

BAŞKAN'IN SESİNDEN SİYASETE DAMGA VURAN ŞİİRLER

Programa katılan davetlilere, Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek. Hatıra niteliği taşıyan çalışmanın, 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor.