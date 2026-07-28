AK Parti’den 25. yıla özel logo çalışması! Çeyrek asırlık yolculuk, çağ atlatan projeler...

AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı yeni logosunu ve "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" sloganını duyurdu. Türkiye'ye çağ atlatan devrim niteliğindeki projelerin simgelendiği özel logoda; KAAN'dan Togg'a, Yerli Sondaj Gemilerinden Şehir Hastanelerine kadar çeyrek asra damga vuran dev eserler yer aldı.
"Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" sloganı logoda yer alırken, AK Parti'nin 25. yıla özel logosunda Türkiye'ye çağ atlatan devrim niteliğinde projeler simgesel olarak kullanıldı.
AK Parti, 14 Ağustos'ta kutlamaya başlayacağı 25'inci kuruluş yılında 25 milyon fidanı Türkiye genelinde toprakla buluşturmayı hedefliyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 25'inci yıl dönümü kutlamalarını gövde gösterisine dönüştürmek için hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.
AK Parti'den 25. yaşına özel logo! | Video
Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda 'Güvenli liman Türkiye', 'Çeyrek asır', 'Huzur' ve 'İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.
EMEĞİ GEÇENLERE VEFA
Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek. Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.
ÇEYREK ASRA ÖZEL 25 MİLYON FİDAN
Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak. Ağaçlandırma takibi AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterisi olacak.
BAŞKAN'IN SESİNDEN SİYASETE DAMGA VURAN ŞİİRLER
Programa katılan davetlilere, Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek. Hatıra niteliği taşıyan çalışmanın, 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor.