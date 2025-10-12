AK Parti’den reform seferberliği

"MİLLETİN EMANETİ RANTA TAHVİL EDİLEMEZ"

CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını kendi kasasına, yerel siyaseti ise çıkar çevrelerine devrettiğini belirten Yayman, "Milletin emanetini hizmete dönüştürmek yerine ranta tahvil eden bu zihniyetin Türkiye'de bir daha kök salmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ DÖNEMİN İLKELERİ: ŞEFFAFLIK, DENETİM, LİYAKAT

Yayman, önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde "şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat" ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak gördüklerini kaydetti.