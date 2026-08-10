AK Parti'den Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için suç duyurusu! "Türlü şekillerle oylarımız iptal edildi"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos Çarşamba günü Üsküdar Belediye Meclisi'nde Belediye Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Seçim sırasında bazı oyların usulsüz şekilde geçersiz sayıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı, seçim sürecinde yaşanan, Üsküdar Belediye Meclisi'nde oy hırsızlığı "G" harfinin "6" olarak okunarak oy geçersiz sayılması, "Z" harfi "2" olarak okunması, CHP'li Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz sayması gibi geçersiz oyları usulsüz iddiası üzerine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan başvurulardan ilki, seçimde görev yapan Başkanlık Divanı üyelerine yönelik oldu. Başvuruda, başta "görevi kötüye kullanma" olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin iddialara yer verildi. İkinci suç duyurusunun ise üçüncü ve dördüncü tur arasında verilen arada yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin olduğu belirtilerek bu kapsamda bazı Meclis üyelerine yönelik "baskı", "tehdit" ve "alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, seçimin yalnızca meclisteki siyasi grupların değil, Üsküdar'da sandığa yansıyan halk iradesinin de bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Meclis üyelerinin iradesinin korunmasının demokrasinin temel gereği olduğunu ancak seçim sürecinde bu iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne süren Sarıcaoğlu, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söyledi.

Sarıcaoğlu, üçüncü turda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy vermesinin ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verildiğini, ara verilmemesi ve seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını aktardı.

Arada yaşananlara ilişkin konuşan Sarıcaoğlu, "CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı 'Yeni' fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir. Nitekim aranın ardından tablo değişmiş, üçüncü tur ile dördüncü tur arasında yaşanan bu değişimin, verilen ara sırasında yaşanan tehdit, şantaj ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur." ifadelerini kullandı.

"BİR HARFİN GÖRÜNTÜSÜ, EĞRİLİĞİ, TEKRAR YAZILMASI, RAKAMA BENZETİLMESİ O OYU GEÇERSİZ KILAMAZ"

Sarıcaoğlu, dördüncü turda bazı oy pusulalarının geçerliliği konusunda yaşanan tartışmalara da değinerek, pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Bu turda yaşananların ise seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini belirten Sarıcaoğlu, elindeki oy pusulalarını göstererek, "Bu oy pusulasında G harfi 6'ya benzetildi. Bir diğer hukuk garabeti de biraz komik gelecek ama Z harfi T harfine ve 2'ye benzetildi. Yine bir diğer keyfi hareket de adayımız Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyda K harfinin belirginleştirilmesi için yapılan çizimi bu oyun geçersiz sayılması için yeterli görülmüştür." diye konuştu.

Oyların tasnifi sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" dediğini aktaran Sarıcaoğlu, oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda yaşanan karışıklığın seçimin güvenilirliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Oyların geçerliliğinin yalnızca yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıcaoğlu, söz konusu pusulaların matbu olmadığını ve meclis üyelerinin adayın adını ve soyadını kendi el yazılarıyla yazdığını belirtti.

Sarıcaoğlu, "Yazılan isimden hangi adayın tercih edildiği açıkça anlaşılıyorsa o oy geçerlidir. Bir harfin görüntüsü, eğriliği, tekrar yazılması, rakama benzetilmesi o oyu geçersiz kılamaz." dedi.