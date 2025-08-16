AK Partili belediyeden eğitime tam destek, LGS’de tam puan

AK Parti'li Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle başlatılan ücretsiz deneme sınavı projesi, ilçeye tarihi bir başarı getirdi. Her ay düzenli olarak yapılan sınavlar sayesinde hem sınav stresi azalan hem de tecrübe kazanan öğrenciler, LGS'de dikkat çeken sonuçlar elde etti. İlçe genelinde 3 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye çapında gurur kaynağı oldu. Başarılı öğrencilerden Alperen Alaçam, İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşerek hedefini mühendislik olarak belirledi. Hem öğrenciler hem veliler, eğitime sunduğu katkıdan dolayı Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.
2021 yılında Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, ilçedeki tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin her ay düzenli olarak ücretsiz deneme sınavına girmesi kararlaştırıldı.
Uygulama kapsamında, sınavlar profesyonel ölçme-değerlendirme yöntemleriyle hazırlanıyor, sonuçlar analiz edilerek öğrencilere ve öğretmenlere detaylı rapor sunuluyor. Böylece eksik konular tespit edilip gideriliyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, projenin amacını şöyle açıklamıştı:
"Bu sınavlarla hem öğrencilerimizin seviyelerini görebiliyoruz hem de gerçek sınav öncesi tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Eğitim alanındaki her desteğin, geleceğin güçlü bireylerine yatırım olduğunu düşünüyoruz."
BAŞKAN DEMİRBAŞ: "ÇUBUK, EĞİTİM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA"
Başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi:
"Hem öğrencilerimiz hem de ailelerimiz adına gerçekten gururluyuz. Üç öğrencimiz 500 tam puan aldı. Bu başarı sadece bireysel değil, ilçemizin de başarısı. Alperen de İstanbul Erkek Lisesi gibi Türkiye'nin en seçkin okullarından birine yerleşti. Kendisine 'İleride ne olmak istiyorsun?' diye sordum, 'Mühendis olacağım' dedi. Bu hedef bile bize umut veriyor."
Başkan Demirbaş, 4 yıldır devam eden uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı:
"Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği sayesinde öğrenciler hem soru kalitesi hem de sınav atmosferi açısından ciddi şekilde hazırlanıyor. Her ay düzenli yapılan bu denemeler, öğrencilerin gerçek sınava adım adım hazırlanmasını sağlıyor."
Demirbaş, başarıyı "Çubuk'un eğitim şehri olma hedefi" ile ilişkilendirerek, "Geleceğin mühendisleri, yazılımcıları, İHA-SİHA uzmanları burada yetişiyor. Biz bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.
Başkan, öğrencilerin üniversite döneminde de başarılarını sürdüreceğine inandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu çocuklarımız 3 yıllık bir hazırlık sürecini başarıyla tamamladı. Üniversitede de benzer bir azim göstereceklerinden şüphem yok. İnşallah gelecekte Türkiye birincileri arasında yine Çubuklu öğrencilerimizi göreceğiz."
VELİLER UYGULAMADAN MEMNUN
Başarıya imza atan öğrencilerden Alperen Alaçam'ın babası Erdal Alaçam, uygulamanın hem akademik hem de psikolojik anlamda büyük fayda sağladığını söyledi:
"Çocuklar gerçek sınava ilk defa girince heyecanlanabiliyor ama bu sistemde öyle bir durum yaşanmıyor. Çünkü onlarca kez sınav atmosferini yaşamış oluyorlar. Çubuk Ortaokulu'nda denemelerde üst sıralarda olan öğrenciler, LGS'de de aynı başarıyı elde etti. Ayrıca bu sınavların ücretsiz olması çok önemli. Her aile özel deneme sınavlarına ücret ödeyemeyebilir. Burada bütün masraflar belediye tarafından karşılanıyor."
Erdal Alaçam, belediye başkanının eğitime desteğini takdirle karşıladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben daha önce okul idareciliği yaptım. Başkanımızın eğitimle ilgili bir ihtiyaç olduğunda anında destek olduğunu biliyorum. Belediyeler sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmakla sınırlı kalmamalı. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Böyle projelerin Türkiye'nin her yerinde uygulanması gerekir."
HER AY SINAV, TAM PUANIN ANAHTARI OLDU
LGS'de tam puan alan Alperen Alaçam, uygulamanın kendi başarısındaki rolünü şu sözlerle anlattı:
"Deneme sınavları bana sınav ortamını tanıma fırsatı verdi. Gerçek sınavda da tempom aynıydı, bu yüzden hiç zorlanmadım. İlk kez sınava giren bazı öğrenciler stres yapabiliyor ama biz aylarca bu ortamı yaşadığımız için alıştık. Soruların bir kısmı LGS'deki sorularla benzerdi. Bu uygulama sayesinde hem stresim azaldı hem de kendime güvenim arttı."
Alperen, diğer belediyelere de çağrıda bulundu:
"Bu uygulama bence tüm belediyelere örnek olmalı. Bizim belediyemiz bu konuda öncü oldu. Umarım diğer belediyeler de eğitime bu şekilde destek verir. Çünkü bu destekler gerçekten bir öğrencinin hayatını değiştirebilir."