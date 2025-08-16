AK Partili belediyeden eğitime tam destek, LGS’de tam puan

BAŞKAN DEMİRBAŞ: "ÇUBUK, EĞİTİM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA"

Başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi:

"Hem öğrencilerimiz hem de ailelerimiz adına gerçekten gururluyuz. Üç öğrencimiz 500 tam puan aldı. Bu başarı sadece bireysel değil, ilçemizin de başarısı. Alperen de İstanbul Erkek Lisesi gibi Türkiye'nin en seçkin okullarından birine yerleşti. Kendisine 'İleride ne olmak istiyorsun?' diye sordum, 'Mühendis olacağım' dedi. Bu hedef bile bize umut veriyor."

Başkan Demirbaş, 4 yıldır devam eden uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği sayesinde öğrenciler hem soru kalitesi hem de sınav atmosferi açısından ciddi şekilde hazırlanıyor. Her ay düzenli yapılan bu denemeler, öğrencilerin gerçek sınava adım adım hazırlanmasını sağlıyor."

Demirbaş, başarıyı "Çubuk'un eğitim şehri olma hedefi" ile ilişkilendirerek, "Geleceğin mühendisleri, yazılımcıları, İHA-SİHA uzmanları burada yetişiyor. Biz bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Başkan, öğrencilerin üniversite döneminde de başarılarını sürdüreceğine inandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çocuklarımız 3 yıllık bir hazırlık sürecini başarıyla tamamladı. Üniversitede de benzer bir azim göstereceklerinden şüphem yok. İnşallah gelecekte Türkiye birincileri arasında yine Çubuklu öğrencilerimizi göreceğiz."