AK Partili Çankırı: Bakanlık kabul etti Çankaya Katlı Otoparkın güçlendirilme başvurusu kabul edildi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yazılı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif yer göstermeden Çankaya Çok Katlı Otopark için aldığı yıkım kararına karşı geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana hassasiyetle çalıştıklarını, vurguladı.

İZMİRLİNİN ÇİLEYE DÖNEN OTOPARK SIKINTISINA NEFES ALDIRAN BİR ADRES

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada; "Hatırlanacağı üzere 30 Ekim İzmir depremi sonrasında 'riskli yapılar' grubuna dahil olan ve uzun süredir akıbetiyle yılan hikayesine dönen Çankaya Çok Katlı Otopark için geçtiğimiz yıldan bu yana uzun uğraşlar vermekteydik. Amacımız 12 bin esnafa ev sahipliği yapan Kemeraltı esnafı başta olmak üzere ve elbette İzmirlinin çileye dönen otopark sıkıntısına bir nevi nefes aldıran bu adresin, Büyükşehir yönetimi tarafından alternatif yer göstermeden, alelade tavırla 'yıkılacak' kararına karşı çıkmak idi. Bu konuyu yerel ve merkezi hükümet arasında sorumluluk bilincimizi hatırlatarak her defasında gündeme taşıdık. Geçtiğimiz hafta ise konuya ilişkin yaptığımız açıklamada, raporlarda 4 bloktan oluşan yapıda 3 blokta risk tespit edildiği ancak güçlendirmeye elverişli olduğunu, kalan bir bloğun ise risk içermediği için güçlendirmeye bile ihtiyacının olmadığını açıkça beyan ettik. Nitekim çabalarımız sonunda sonuç verdi: İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili geri adım attı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden talepte bulundu. Ve bugün gönül rahatlığı ile bakanlık bu konuda onay verdi. "top bakanlıkta' diyenlere duyurulur. Şimdi ivedilikle güçlendirme çalışmalarını yakından takip edeceğiz" dedi.

MEKTUBU HATIRLATTI

Öte yandan Çankırı açıklamasında İzmir'de yapılması gereken hizmetlere karşı mevcut yerel yönetimlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Çankırı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de bunun gibi benzeri birçok sorun var. Ancak bunu dert edinecek, üzerine düşünecek, sonuçlandıracak ve vatandaşa hizmet etmenin vicdani, insani ve bulundukları makamın hakkını verecek zihniyetlerin de olması gerekiyor. 31 Mart yerel seçimlerde şahsımın da aday olduğu Konak dahil kentin 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderdim. Bu kentin bir vekili olarak yerelde iş birliğine hazır olduğumu vurguladım. Biz, 'hizmet' derken aslında tam da bunu kastetmiştik. Bu kente hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Buradayız, işimizin başındayız ne esnafı ne de vatandaşı gereksiz açıklamalara, sonu belli olmayan bilinmezliklere hapsetmedik. Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise orada olduğumuzu bir kez daha bu konu üzerinden belirtmek isterim. Yeter ki çalışmaya gönülleri olsun." ifadelerine yer verdi.