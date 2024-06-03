Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Çankırı: Bakanlık kabul etti Çankaya Katlı Otoparkın güçlendirilme başvurusu kabul edildi
Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:58 Son Güncelleme: 3.6.2024 12:10

AK Partili Çankırı: Bakanlık kabul etti Çankaya Katlı Otoparkın güçlendirilme başvurusu kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkbaşındaki Çankaya Katlı Otoparkını depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkma kararı aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısına gelen vatandaşların araçlarını park ettiği otoparkın yıkılacak olması hem esnaf hem de vatandaşlar da büyük sıkıntı yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkıma karşı çıkan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın ‘güçlendirilebilir’ açıklaması ile geri adım atıp bakanlıktan görüş istedi. Büyükşehir’in başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otoparkın güçlendirilmesine onay verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Çankırı; “Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise oradayız. ‘top bakanlıkta’ diyenlere duyurulur. Şimdi ivedilikle güçlendirme çalışmalarını takip edeceğiz” dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
AK Partili Çankırı: Bakanlık kabul etti Çankaya Katlı Otoparkın güçlendirilme başvurusu kabul edildi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yazılı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif yer göstermeden Çankaya Çok Katlı Otopark için aldığı yıkım kararına karşı geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana hassasiyetle çalıştıklarını, vurguladı.

İZMİRLİNİN ÇİLEYE DÖNEN OTOPARK SIKINTISINA NEFES ALDIRAN BİR ADRES

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada; "Hatırlanacağı üzere 30 Ekim İzmir depremi sonrasında 'riskli yapılar' grubuna dahil olan ve uzun süredir akıbetiyle yılan hikayesine dönen Çankaya Çok Katlı Otopark için geçtiğimiz yıldan bu yana uzun uğraşlar vermekteydik. Amacımız 12 bin esnafa ev sahipliği yapan Kemeraltı esnafı başta olmak üzere ve elbette İzmirlinin çileye dönen otopark sıkıntısına bir nevi nefes aldıran bu adresin, Büyükşehir yönetimi tarafından alternatif yer göstermeden, alelade tavırla 'yıkılacak' kararına karşı çıkmak idi. Bu konuyu yerel ve merkezi hükümet arasında sorumluluk bilincimizi hatırlatarak her defasında gündeme taşıdık. Geçtiğimiz hafta ise konuya ilişkin yaptığımız açıklamada, raporlarda 4 bloktan oluşan yapıda 3 blokta risk tespit edildiği ancak güçlendirmeye elverişli olduğunu, kalan bir bloğun ise risk içermediği için güçlendirmeye bile ihtiyacının olmadığını açıkça beyan ettik. Nitekim çabalarımız sonunda sonuç verdi: İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili geri adım attı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden talepte bulundu. Ve bugün gönül rahatlığı ile bakanlık bu konuda onay verdi. "top bakanlıkta' diyenlere duyurulur. Şimdi ivedilikle güçlendirme çalışmalarını yakından takip edeceğiz" dedi.

MEKTUBU HATIRLATTI

Öte yandan Çankırı açıklamasında İzmir'de yapılması gereken hizmetlere karşı mevcut yerel yönetimlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Çankırı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de bunun gibi benzeri birçok sorun var. Ancak bunu dert edinecek, üzerine düşünecek, sonuçlandıracak ve vatandaşa hizmet etmenin vicdani, insani ve bulundukları makamın hakkını verecek zihniyetlerin de olması gerekiyor. 31 Mart yerel seçimlerde şahsımın da aday olduğu Konak dahil kentin 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderdim. Bu kentin bir vekili olarak yerelde iş birliğine hazır olduğumu vurguladım. Biz, 'hizmet' derken aslında tam da bunu kastetmiştik. Bu kente hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Buradayız, işimizin başındayız ne esnafı ne de vatandaşı gereksiz açıklamalara, sonu belli olmayan bilinmezliklere hapsetmedik. Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise orada olduğumuzu bir kez daha bu konu üzerinden belirtmek isterim. Yeter ki çalışmaya gönülleri olsun." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Çankırı: Bakanlık kabul etti Çankaya Katlı Otoparkın güçlendirilme başvurusu kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA