AK Partili Dağ’dan İnciraltı için özeleştiri ve Büyükşehir’e çağrı... Bu meseleyi gelin birlikte çözelim!

AK Parti Kemalpaşa ilçe kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatan Hamza Dağ, "Sokakta gezerken bana diyorlar 'Sen büyükşehir belediye başkanı olsaydın ne değişirdi?' Dedim ki 'Su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz' demiştim. Biz bunu söyleyince onlar da önce yüzde 25 indirime gittiler, sonra bindirim yaptılar. Elektrik faturaları su faturalarından daha az geliyordu. 'Biz iktidarda olduğumuzda su faturaları elektrik faturasını geçmeyecek' dedik. Bugün su faturaları elektrikten fazla. Buraya gelirken belediye önünden geçtim. İzmir'in sokaklarında millet araçların alt takımlarını yaptırmaktan yoruldu. Belediye binasının önünden geçerken, kirazın olduğu meydana kadar yol içler acısı. Emin olun 7 ayda biz bunları sonuna kadar yapmıştık. Kemalpaşa'da yol sorunu kalmamıştı. Gece gündüz kendimizi vakfetmeye aday olmuştuk" dedi.

İNCİRALTI ÇAĞRISI: GELİN BİRLİKTE HAREKETE GEÇİRELİM

AK Partili Hamza Dağ, İnciraltı bölgesiyle ilgili şunları söyledi: "Yine benim sözlerimden biriydi. İnciraltı bölgesiyle alakalı sağlık turizminin merkezi yapacağımızı vadetmiştik. Yıllardır İnciraltı planlarını bir türlü yapamıyoruz. Yapıyoruz mahkeme iptal ediyor. Belki bizde de bir eksiklik vardır. Buradan Balçova ve Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyorum. Biz bu bölgenin sağlık turizmi olmasının şehrimiz için ülkemiz için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok. Eminim siz de aynı kanaattesinizdir. Buradaki yeşili çevreyi de azami düzeyde koruyacak şekilde çalışmalarınızı yapın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber Balçova ve Büyükşehir Belediyesi bu meseleyi artık çözelim. İzmir'in EXPO hayali devam ediyor. İzmir'in menfaati noktasında yapacağımız işler bunlardır. Gelin bunları hep beraber hayata geçirelim ve İzmir'in de o bir türlü yapamadığı sıçramayı hep birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.