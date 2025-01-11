AK Partili Dağ’dan Özel’e körfez yanıtı... CHP İzmir’i değil makam koltuklarını seviyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Lideri Özgür Özel'in körfez çıkışına yanıt verdi. "İzmir'in en büyük sorunu, çözüm üretmek yerine bahanelere sığınan CHP yönetimidir" diyen Dağ şu açıklamada bulundu:

"MAAŞLARI ÖDEYEMEYEN BAŞKANINI SAVUNUYOR"

"Körfez kokusu, maaş krizi ve altyapı sorunları, yıllardır çözülememiş ve bu beceriksizlik artık kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Kendi başarısızlıklarını örtmek için sürekli hükümeti suçlayan bu zihniyet, en hafif tabirle İzmirlilerin idrak ve muhakeme gücünü küçümsemektedir. Maaşları ödeyemeyen bir belediye başkanını savunmak için Ankara'dan İzmir'e koşan Özel'in açıklamaları, CHP'nin içine düştüğü acziyetin en net göstergesidir."

"CHP'NİN SEVDİĞİ MAKAM KOLTUKLARI"

"Körfezi temizlemek, bütçeyi doğru kullanmak ve işçilerin alın terinin hakkını vermek gibi temel görevler bile yerine getirilemezken suçu başkalarına atmak sadece hemşehrilerimizi kandırma çabasıdır. Artık gerçekler açıktır: İzmir'in sorunları bahanelerle değil, kararlılıkla çözülmelidir. İzmir halkı hizmet beklemektedir. CHP'nin yaptığı ise bir hizmetsizlik kısır döngüsünde şehri geri bırakmak ve sorumluluktan kaçmaktır. Çeyrek asırdır yönettikleri İzmir hala koku, çukur, su baskını ve trafik gibi çözümü basit meselelerle gündeme gelirken hükümet düşmanlığıyla bu sorumluluğu üstünden atmak, beceriksizliğin itirafıdır. İzmir hizmeti, İzmirliler konforlu ve temiz bir şehri hak etmektedir. Son olarak; CHP'nin sevdiği İzmir değil, İzmir'in sunduğu makam koltuklarıdır." ifadelerine yer verdi.