AK Partili İnan’dan Tugay’a ’alım-satım’ tepkisi: Garip bir çözüm!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bergama'da gün boyu ziyaretlerde bulundu. Bergama'da Ahlatlı Mahallesi ve Kırcalar Mahallesinde köy hayırlarına katılan İnan, vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından taziye ve hasta ziyaretleri gerçekleştiren İnan, Bergamalı hemşerilerinin sorunlarını dinledi, notlar aldı.

BAKIRÇAYI KALKINDIRMAK GÜÇLENDİRMEK İÇİN…

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İnan: "Bergamalı hemşerilerimizin her zaman hizmetinde olacağız. Hükümetimize düşen, bizlere düşen hangi konu varsa hepsini takip ediyoruz. Bakırçay'ı daha fazla kalkındırmak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KOLLARI SIVADIK

Bergama'daki programları kapsamında muhtarlarla da görüşen İnan; "Muhtarlarımızla sürekli irtibattayız. Ne zaman bizi ararlarsa 7/24 telefonlarımız açık. Mahallelerimizin tüm sorunlarını çözmek için kollarımızı sıvadık. Artık seçim bitti. Belediyenin de köylere hizmet götürmesini bekliyoruz." Dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZ SORUNLARINA ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Köylerdeki sorunlara da değinen İnan; "Köylerimizde su kaynaklı problemler oldukça fazla. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine bağlı yol sorunları da had safhaya ulaşmış durumda. Köylerimizde yaşayan hemşerilerimiz sorunları için acil çözüm bekliyor" dedi.

GARİP BİR YAKLAŞIMLA SORUN ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Geçtiğimiz günlerde gündeme yansıyan ve Karşıyaka Belediyesi'ndeki borç durumuna çözüm olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satılan gayrimenkuller ile ilgilide konuşan İnan şunları söyledi: "Karşıyaka'da bugünlerde ilginç bir durum yaşanıyor. Birçok ilçede olduğu gibi belediye çalışanlarının maaşlarının ödemediği Karşıyaka'da, ortaya çıkan sonucun en önemli mimarları, şimdi de garip bir yaklaşımla sorunu çözmeye çalışıyor. Karşıyaka Belediye Başkanıyken ilçe ekonomisini batıranlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Karşıyaka Belediyesine ait gayrimenkulleri satın alarak geçici çözümler üretmeye çabalıyor. Acaba İzmir Büyükşehir Belediyesini bu şekilde zarara uğrattığınızda; nasıl bir çözüm yolu izleyeceksiniz? Ya da maaşların ödenemediği diğer ilçelerde satın alacağınız noktaları belirlediniz mi?" diye sordu.