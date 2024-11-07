AK Partili İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı lösemili çocukları ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Kimi polis, kimi doktor kimi de veteriner olmak istediğini ama hepsi de eskisi gibi sağlığına kavuşmak için gün saydığını belirtti. Onlar, yaşları 2-17 arasında değişen lösemili çocuklar. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulan 'Lösemili Çocuklar Haftası'nda İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları unutmadı. Çankırı'nın hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyarette çocuklar, tek kişilik hastane odalarında en büyük gücün 'yaşama tutunmak' olduğunu dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYOR"

Henüz hayatlarının başlangıcında hastalıklarına karşı verdikleri amansız mücadeleyle parmak ısırtan çocuklar, Çankırı tarafından kendilerine hediye edilen kitap ve oyuncaklar için teşekkürlerini ilettiler. "Kitap her vaktin en iyi arkadaşıdır" diyen AK Partili Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var. Hepinizi gözlerinizden öpüyor. Bu bir süreç. İyileşecek ve yakın zamanda taburcu olacaksınız. Umudunuzu ve gücünüzü asla kaybetmeyin. Aslanlar gibi buradan çıkacaksınız" dedi.

EN BÜYÜK İLAÇ 'DESTEK' OLMAK

Kemik iliğinde beyaz kan hücrelerinin anormal bir şekilde üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan löseminin, bulaşıcı olmadığını ifade eden Çankırı ziyaretin ardından, " Tedavisi oldukça zorlu bir süreç. Bir anne olarak etkilenmemek mümkün değil. Göz yaşlarımı kalbime akıttım diyebilirim. Gözünüzden sakındığınız evlatlarınızın yakınlarınızı bu şekilde görmek gerçekten yaralayıcı. Ama Allah başta bu hastalıkla mücadele edenlere sonra da yakınlarına sabır versin. Genellikle kemoterapi, radyoterapi veya kemik iliği nakli gibi yoğun tedaviler gerektiren süre zarfında bizler de hem fiziksel hem de duygusal olarak onların yanında olmak bir nebze de olsa moral vermek istedik. Tabi bu konuda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek de çok önemli. Bu esnada destek grupları ve sosyal hizmetler gibi hizmetlerden yararlanmak da fayda sağlayıcıdır. Çünkü onların yanında olmak hem onların güvenliğini sağlamak hem de onların ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek de ayrı bir şifadır. Bir çocuğun yanında olmak demek; onun duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak anlamına gelir. Bu da gelişimine katkıda bulunmak ve onların yaşamlarında pozitif bir etki oluşturmayı kazandırır. Biz bugün küçücük bir adım attık belki ama dışarıda birilerinin onlar için dua ettiğini, onları düşündüğünü hissettirmenin mutluluğunu gözlerinden okuduk. Bu sebeple bu hastalığın bulaşıcı olmadığını tekrar etmek isterim. Herkesin uygun koşullarda sıklıkla bu çocuklarımız için küçücük de olsa bir şeyler yapması demek onlara en büyük ilaçtır" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ziyaret esnasında Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp ile servis hemşireleri eşlik etti.