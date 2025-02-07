AK Partili Kişili’den Tugay’a tepki: İzmir’i ve körfezi kurtarmak söz konusu olduğunda pervasızlar!

AK Parti İzmir Büyükşehir ve Menemen Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili, sosyal medya hesabından bir video paylaşım yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi.

KURGU DEĞİL ÇIPLAK GERÇEK

Tugay'ın Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve doktor olduğunu da hatırlatan Kişili, şunları söyledi, ''Ekte bulunan ve eminim tıklayıp izleyeceğiniz video; Menemen; Koyundere, Gazi Mahallesi'nden bir vatandaş kaydıdır. Kurgu değildir, çıplak gerçekliktir! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufundaki dereye akan, kanalizasyondur, pis atıktır ve Sasalı'da körfezle birleşmektedir. Çevreye saldığı kötü koku ve sağlığı tehdit meselesini de buyurun vatandaşımızın tedirgin anlatımıyla dinleyin. İzmir'in CHP'li Başkanı Cemil Tugay, kentin en kritik en büyük sorunu olan körfez kirliliği söz konusu olduğunda, tıpkı bu manzaraya göz yumarkenki rahatlığı ile bakanlığa top atabiliyor, merkezi idareyi suçlayabiliyor! Günü ve kendilerini kurtarmak söz konusu olduğunda çok cömert; İzmir'i ve körfezi kurtarmak söz konusu olduğunda ne yazık ki pervasızlar!''