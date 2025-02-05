AK Partili Sağır’dan CHP’ye hizmetsizlik tepkisi: Buca’da artık proje konuşma zamanı

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, CHP'ye yüklenerek, Buca'da proje konuşmanın zamanının geldiğine dikkat çekti. AK Parti'nin ilçede birçok hizmet yaptığının altını da çizen Sağır, "İktidarımız boyunca hükümet olarak Buca'ya birçok yatırımı kazandırdık." dedi.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Buca'da Kaymakamlık tarafından açılan, kütüphanden, kreş çocuk oyun alanına, aşevi dağıtım noktasından sosyal markete, bilişim teknolojileri sınıfınfan meslek edindirme kurslarına kadar özellikleri itibariyle örnek bir proje olan SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) ziyareti etti. Sağır, CHP'ye yüklenerek AK Parti hükümeti döneminde Buca'ya yapılan hizmetleri sıraladı, "Vatandaşlarımızın uzun yıllardır CHP belediyeciliği ile sosyal belediyecilik anlayışından uzak bir yaşam sürdürdüğü Buca'da artık proje konuşma zamanı olduğunu düşünüyoruz. İktidarımız boyunca hükümet olarak Buca'ya birçok yatırımı kazandırdık. Özellikle son dönemde; Yeni Seyfi Demirsoy Hastanesi Yeni İlçe Sağlık Binası, Yeni Hükümet Konağı, Yeni Denetimli Serbestlik Binası, Yeni Emniyet Binası, Yeni Karakol Binası, Yeni Yataklı Diş Hastanesi Temeli, Gençlik Merkezi, Cezaevinin Kaldırılması, °SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) gibi birçok yatırımı Buca'mıza kazandırdık. 4 dönemdir algı belediyeciliği ile Buca'mızı hizmetsizliğe mahkûm eden CHP belediyeciliğine karşı proje odaklı bir çalışma içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum.'' dedi.

BİZ ALGILARLA, SİYASİ MANEVRALARLA DEĞİL PROJELERLE ANILMAK İSTİYORUZ

CHP'nin Buca'da sloganik cümlelerle hizmetten uzak bir anlayış sergilediğini ifade eden başkan Sağır, konuşmasına şöyle devam etti, "Ziya Paşa'nın 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde' belirttiği gibi biz işlerle, icraatlerle, projelerle, eserlerle, hizmetlerle anılmak istiyoruz. Bir dikili ağacı olmayan, bir çivi çakmayıp siyaseti sadece algı politikaları üzerine dizayn edenlere karşı eser ve hizmet siyasetiyle cevap vermeye devam edeceğiz. Çiçekler açacak, böcekler uçacak, her şey çok güzel olacak gibi sloganik cümleler kurup tek bir dikili ağacı olmayanları da tüm gerçekliğiyle, tüm çıplaklığıyla vatandaşlarımıza havale ediyorum. Biz algılarla, siyasi manevralarla değil projelerle anılmak istiyoruz. Tüm motivasyonumuz, 'Halkımız için halka eser ve proje kazandırmak' olacaktır." dedi.