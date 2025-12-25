AK Partili Saygılı’dan Büyükşehir’e Çankaya katlı otopark tepkisi!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Katlı Otoparkı kararı üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenen Saygılı şu ifadeleri kullandı, "2025 yılı bitiyor… İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortada bitirdiği tek bir proje yok. Yeni yapılan bir tane otopark yok. Ulaşım Master Planı'na aykırı şekilde Alsancak'ta yol kenarı otoparkları abonman sistemine çevir, şehrin trafiğini kilitle Yetmiyor, bu kez de Kemeraltı esnafını zora sokacak bir kararla Çankaya Katlı Otoparkı için önce "kapatıyorum" pankartı as, ardından hemen geri adım at, pankartı indir! Bir haftayı bile planlayamayan, günübirlik kararlarla şehri yöneten bu anlayış, İzmir'e ne kazandırabilir Üstelik Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çankaya Katlı Otopark'ın güçlendirme ihalesine çıkılacağını açıklamışken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alelacele pankart asarak meseleyi kapatmaya çalışması tam anlamıyla şov belediyeciliğinin itirafıdır. İzmir'in ihtiyacı pankart değil; akıl, plan, icraat ve sorumluluk belediyeciliğidir." ifadelerini kullandı.