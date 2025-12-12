AK Partili Saygılı’dan İZBB Başkanı Tugay’a kredi yanıtı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dünya Bankası'ndan alınan 8,5 milyar TL'lik yağmur suyu projesi temel atma töreninde hükümeti eleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert çıktı. Saygılı, "Dünya Bankası'nın Türkiye'deki illere sunduğu kredi programına, hükümetimizin öncülüğü, AK Parti İzmir Milletvekillerimizin ve teşkilatımızın girişimleriyle İzmir'in de dahil edilmesi sayesinde hayata geçirilen 3 milyar TL'lik yağmur suyu ayrıştırma hattının temel atma töreninde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hükümetimize yüklenmesini hayretle izledik. Cemil Bey unutuyor herhalde: Temelini attığınız projenin kredisini İzmir'e özel sağlayan biziz. Onaylayan biziz. Engelleme diyorsunuz, bu dış finansman kredi paketinden faydalan 11 il içinde, en büyük payı sizin talebinizle hiçbir ayrım yapmadan İzmir'e verdik. AK Parti İzmir Milletvekillerini ve teşkilatlarını eleştirmekten çekinmiyorsunuz. Siz değil misiniz 'bu şehre hizmet edenlere teşekkür edeceğim' diyen. Teşekkür etseydiniz. Bu kredi de şuan 170 milyon Euro yani 8,5 milyar TL. Şuan temelini attığınız yerdeki kredi 2023'te çıktı. 2 yıl boyunca bekleten ise sizsiniz. Her mecliste AK Parti grubumuz bu gecikmenin sebebini sordu. Ama anlaşılan 2 yıl sonra aklınıza geldi." dedi.

İZMİR'E KAZANDIRDIĞIMIZ BİR KAYNAK ÜZERİNDEN HÜKÜMETE YÜKLENMEK BULDUĞUNUZ EN KOLAY YOL OLMUŞ

İzmir'e sağlanan yeni kredi desteklerini hatırlatan İl Başkanı Saygılı, " Buna ilaveten yeni iki krediye daha destek verdik. Ege Mahallesi köprülü kavşağı ve yan yolları için İller Bankası'ndan 38 milyon Euro, yaklaşık 2 milyar TL'lik, 25 yıl vadeli ve Çevre Bakanlığı garantili finansman sağlandı. Bunun temel atma töreninde de mi hükümetimizi eleştireceksiniz? 20 milyon Euro, yaklaşık 1 milyar TL'lik itfaiye araç alımı için yine devletimizin desteğiyle kredi temin edildi. Bunların teslim töreninde de mi AK Parti hükümetine saldıracaksınız? Cemil Bey madem konuşuyorsunuz, çıkmadan önce bari bürokratlarınıza bir sorun. Zira İzmir'in bu projeye özel olarak eklenmesini İzmir Milletvekillerimiz ve AK Parti İzmir teşkilatları yakından takip edip, destek olduk. Ben de İl Başkanı olarak o kredi sürecinin her aşamasında yakından takip ettim.

İzmir'e kazandırdığımız bir kaynak üzerinden hükümete yüklenmek, bulduğunuz en kolay yol olmuş. Temennimiz odur ki, CHP Belediyeciliğinin diğer yarım kalan projeleri gibi bu projeyi de beceriksizlik kervanına eklemezsiniz. Bu arada bir zahmet SGK ve vergi borçlarını ödeyin. Ve son söz: Her kürsüye çıktığınızda hükümete laf yetiştirmeyi bırakın; Size Büyükşehir Belediyesi olarak sağlanan desteğin gereğini yapın, işinizi yapın." İfadelerinin kullandı.