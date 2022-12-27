Akademik eğitime sportif destek

Bursa'da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, spor tesisleri zincirine bir halka daha ekliyor. Bursa'da 73 bini aşkın öğrencisi ile akademik eğitimin amiral gemisi olan Uludağ Üniversitesi'nde, merkez kampus yurtlarının yakınına ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi yapılıyor. Toplam 2180 metrekare taban alanına sahip, bodrum +3 kat olarak 2 binadan oluşan projenin spor merkezi bünyesinde; 410 metrekare alana sahip 3 spor salonu, 1910 metrekare alana sahip 3 adet basketbol salonu, 900 metrekare alana sahip 2 adet havuz, banyo, 28 adet duş odası, soyunma odaları, sağlık odası ve 10 adet ofis bulunuyor. Toplam kullanım alanı 6.920 metrekare olan tesiste yağmur sularının bina içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak toplama su deposu imalatı da yapılacak. İnşaatına başlanan tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.