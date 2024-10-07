Akademik yıl bugün başlıyor

2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşma yapacağı törende rektörler, akademisyenler yer alacak. Türkiye'de 2024 yılı itibariyle 124'ü devlet, 115'i ise vakıf 239 üniversite bulunuyor. 2003 yılında ise Türkiye'de 53'ü devlet, 24'ü vakıf toplam 77 üniversite vardı. 2023-2024 akademik yılında Türkiye'de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde toplam 6 milyon 950 bin 142 öğrenci eğitim gördü. Böylelikle Türkiye'de son 21 yılda üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, öğrenci sayılarında ciddi anlamda artış yaşandı. Hükümetin "her şehre bir üniversite" adımı sayesinde üniversite bulunmayan il kalmadı. Üniversiteye gidemeyen birey sayısını azalırken, öğrencilerin yükseköğretime erişimi kolaylaştı.