Akciğer naklinde yeni merkez

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı ruhsatla Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen üçüncü merkezi olma başarısını elde etti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu gelişmeyle birlikte artık Antalya'da da akciğer nakli yapılabileceğini ve böylece hastaların İstanbul veya Ankara'ya gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Özkan, akciğer naklinin diğer nakillerden farklı olarak enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu ve ameliyat sonrası rehabilitasyonun da büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Özkan, organ bağışının önemine dikkat çekerek, kadavra bağışının hayati önemde olduğunu söyledi. Merkezde, dünyada ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk çift kol ve yüz nakli gibi çığır açan operasyonlara imza atılmıştı.