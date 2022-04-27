Akdeniz Üniversitesi bu olayla sarsılmıştı! ’Kaset skandalı’ davasında flaş gelişme





KAMERALARI ÜCRETSİZ ALMIŞ



'Bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurulan M.B. ise ifadesinde, H.G.'yi turizm fakültesinde çalıştığı dönemden itibaren tanıdığını, üniversiteye bilişim üzerine malzeme alınacağı zaman sürekli görüştüklerini anlattı. H.G.'in kendisine ses ve görüntü kaydetme konusunda cihazlar hakkında birçok kez soru sorduğunu ve izah ettiğini anlatan M.B., H.G.'ye 5-6 adet webcam tarzı kamera verdiğini, 1 tanesinin kendi kendine kayıt yapma özelliği bulunduğunu kaydetti. M.B., H.G.'ye kameraları teslim ettiğinde, 'H. hanım evindeki bakıcısını takip etmek istiyor' dediğini söyledi. M.B., H.G.'ye teslim ettiği bu kameralar için herhangi bir fatura kesmediğini, ücret almadığını, çünkü bunları vermesindeki sebebin üniversite ile sürekli iş yapması olduğunu aktardı.