Akdeniz’de sağanak ve fırtına seraları da vurdu

Sağanakla birlikte kısa süreli etkili olan dolu, çok sayıda serada hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle bazı seraların çatısı uçarken, seralardaki zararın tespit çalışmalarına başlandı. Serada çalışan Hüseyin Yıldız, "Her şey saniyeler içerisinde yerle bir oldu. 3 aylık emeğimiz çöpe gitti. 15 dönüm yer zarar gördü. İlk kez böyle bir yağış ve fırtına ile karşılaştık" diyerek yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekti. İki ilçede tarım ilçe müdürlükleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Zararın boyutunun yüksek olduğu kaydedildi.

98 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçesinde 1 saat süren sağanak yağış nedeniyle onlarca araç zarar gördü. Suda mahsur kalan anaçları itfaiye kurtardı. Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye düştüğü iki ilçede silecekler yetişmedi. İtfaiyenin göle dönü yollarda çektiği araç sayısı 98 oldu.