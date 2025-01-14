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Giriş Tarihi: 14.1.2025 21:15

Akhisar’da iki işçi servis çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

İHA
Akhisar’da iki işçi servis çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Akhisar Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında saat 19.00 sıralarında Akhisar-Manisa devlet karayolu üzerinde yaşandı. Manisa istikametine doğru ilerleyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi, OSB kavşağında 45 J 4497 plakalı bir diğer işçi servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki aracın şoförleri ve servislerde bulunan işçiler yaralandı.

Kazanın etkisiyle 45 J 4497 plakalı otobüste sıkışan işçiler, itfaiye kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 27 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarma, kazanın meydana geliş sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Akhisar’da iki işçi servis çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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