Akılalmaz olayın adresi Bursa: 3.01 promil alkollü çıkan engelli sürücü şoke etti! ‘Üzmesinler bizi’

'YİNE PATLADIK'

Alkol testinden sonra otomobilinde içmeye devam eden sürücü, telefonda konuştuğu bir yakınına, "Ya mevzuya zaten kabulüz. Ama üzmesinler bizi" dedi. Polis ekiplerine, "Yine patladık. Ne yapacağız" diyen sürücü, karakola gideceğinin söylenmesi üzerine, "Araba ne olacak?" diye sordu. Kendi tanıdığı çekiciyi aramak isteyen Özkan Ş., "Kim çekecek arabayı. Babam gelmiyor, babamla küsüm ben. Ehliyetli birini çağırayım. Babamı çağırmıyorum, çekici çeksin. Ben birini tercih edebiliyor muyum?" dedi. Tanıdığı çekiciyi arayan Özkan Ş., telefonuna yanıt verilmeyince, "Bunun da kafası güzel herhalde açmıyor" diye konuştu.