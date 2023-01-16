Akıllı kazlar

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde tarım ve hayvancılıkla geçinen Orhan Orta, hobi niyetine 30 kaz besliyor. Orta'nın kazlarla arasındaki iletişim ise herkesi şaşırtıyor. Sabah yemlerini yedikten sonra Sakarya Nehri'nde yüzen sevimli hayvanlar, sahiplerinin çağırması üzerine tek sıra halinde karaya çıkıp kendileri için hazırlanan yemi yiyorlar. Daha sonra yeniden suya dönen kazlar, akşam ezanıyla birlikte de yatacakları yere sakince geçiyor. Kazlar, akılları ve öngörüleriyle kendilerine hayran bırakıyor. İHA