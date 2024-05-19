ençlere ve eğitime yönelik projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini Gaziantep'e kazandırdı. 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, kafeterya, internet ve ücretsiz çorba hizmetleri ile Gaziantep'in en büyük Türkiye'nin ise en büyük ikinci kütüphanesi olarak hizmet verecek. Beştepe'deki en büyük kütüphaneden sonra ikinci büyük kütüphaneyi Gaziantep'e kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Gençlerimizin heyecanla beklediği o an geldi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni vatandaşımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk.Temelini attığımız ilk günden bu yana şehrimize böyle bir eseri kazandırmak için büyük bir fedakârlık ile çalıştık. 40 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemiz 500 bin kitap kapasiteli ve içerisinde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık, lisans ve lisansüstü çalışma salonları, bilgisayarlı çalışma salonları, güzel sanatlar ve mühendislik çalışma alanları ile öğrencilerimize hizmet verecek. Kütüphanemizde bilgisayar, internet ve çorba bizden çalışmak ve başarmak ise gençlerimizden. Kütüphanemizi gençlik haftasında vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor. Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektrik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.