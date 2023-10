Akıllı, yeşil ve güvenli Gaziantep

Turkuvaz Medya İl Buluşmaları'nın 25'incisi Gaziantep'te yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticilerine yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kenti geleceğe hazırlamak için yeşil ve güvenli şehir modeliyle çalışıp akıllı bir kent oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Gastronomi kenti Gaziantep'te kent mutfağını gelecek nesillere öğreterek yaşamak ve tanıtmak amacıyla kurulan Mutfak Sanatları Merkezi'nde Turkuvaz Medya Grubu ekibiyle bir araya gelen Şahin, günümüzün ihtiyaçları ve kentin geleceği için yaptıkları çalışmaları tek tek anlattı.Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce BM Genel Sekreteri Guterres'den özel bir mektup geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Şehrin katılımcılığı, kapsayıcılığı, iyileştirme yönünde yapılan çalışmaların dünyaya örnek olması açısından; Guterres'in başkanlığında New York, Londra ve Paris gibi büyük kentlerin belediye başkanlarının aralarında olduğu 15 belediyenin başkanını Danışma Kurulu'na seçtiklerini ve bizim de bu kurulda olmamızı istediklerini söylediler. Türkiye'de tek biz davet edildik. Bu çok önemli bir davet ama önemli bir sorumluluk da barındırıyor. Bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor; işimizi düzgün yapmamızı salık veriyor. Çünkü insanlar bize emanet; canları, malları ve ailesi bize emanet. Şehr-ül emin olmak zor bir iş. O nedenle yoğun bir şekilde çalışıyoruz."6 Şubat depremiyle birlikte artık şehir güvenliği ve şehrin direncinin en önemli çalışma başlığı haline geldiğinin altını çizen Şahin, "31 Mart 2024'te yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Yeni döneme ilişkin yeni projeler ve yeni beyanları topluma iletmemiz çok önemli. Bir tarafta hükümetimiz, Genel Merkezi'miz, yerel kalkınma için Cumhurbaşkanımızın 1994'te attığı tohumu güncelleme adına çok çalışıyor ama mikro çalışmalar da gerekli; çünkü her şehrin ayrı bir dili, ayrı bir beklentisi var. Hele bizim şehir gibi 500 bin mültecisi olan ve dünyanın en büyük kara depreminden çıkan bir şehir için daha da önemli. Çünkü bizde her mahallede ayrı bir sosyoloji var. Bu yüzden buna uygun hareket etmek gerekiyor. Burada ekonomi çok önemli. O yüzden depremden çıkarken çok hızlı bir şekilde Deprem Daire Başkanlığı kurduk. Yavuz (Donat) abi Nurdağı ilçemizdeydi. Orada kendisine Deprem Daire Başkanımız eşlik etti. Çünkü birinin ikinci işiyle bunun altından kalkamayız. Bizde herkes birinci işinden sorumlu. En iyi teknik mühendisimizi o işe verdik, birinci işi deprem çalışmaları. Depremle ilgili bir de şube müdürlüğü kurduk. Çünkü bu iş en az 4-5 sene ülke gündeminde olacak ve o bölgenin bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Bir işi başarmak istiyorsanız o bölümü kuvvetlendirmeniz lazım" ifadelerini kullandı.Başkan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimizde enerjiyi akıllı ve yenilenebilir kaynaklardan üretmek için çalışıyoruz. Hidrojenle çalışan otobüsleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Elektrik enerjisini yeterince depolayamıyorsunuz ama hidrojen öyle değil. Bu konuda çalışan firmalar ve finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Buraya davet ettik. 250 firma muhataplarıyla yüz yüze görüştü. Bize düşen kentin önünü açmak, öncü olmak. Yeni dönemde önümüz açık. Bu Suriye meselesi illaki bitecek. Şehrimiz dünyanın önemli noktalarına 3.5 saatte ulaşılabilecek bir konumda. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.""2014 yılında göçe maruz kalınca göçten sorumlu müstakil bir başkanlık kurduk" diyen Şahin, göçü yönetmek için kurumsal kapasitenin buna uygun hale gelmesi gerektiğini kaydetti. Şahin, "Zihinsel bir dönüşümle toplumu işin içine dâhil edip arkana alman gerekiyor ki işi başarabilesin. Cumhurbaşkanımız sivil anayasa diyor, bu hukuk devletinde çok önemli ama toplumu hukuk devletine inandırmak ve zihinleri buna hazırlamak çok daha önemli. Toplum için yapılacak çalışmaları toplumla birlikte yapmak gerekiyor. Hele belediyecilikte bu çok daha önemli, halkın sana ulaşması çok kolay. O nedenle işleri halkla birlikte yapmak ve ileriye götürmek lazım" dedi.Kentin ünlü mutfağının da önemli bir güç olduğunu vurgulayan Şahin, "Gastroantep ile gastronomiyle, UNESCO ile biz artık önemli bir güç olduğumuz gördük. Hindistan'daki G-20 toplantısında Hindistan'ın baharat yolunu nasıl bir ekonomi yoluna dönüştürdüğünü gördük. Hindistan tarımıyla, kültürüyle, Silikon Vadileriyle kişi başına düşen milli gelirini hızla arttırıyor. Bizim de bunu geliştirmemiz gerekiyor. O nedenle Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduk. Tarıma büyük önem veriyoruz. Tarım Okulu açtık. Oğuzeli ilçesinde sera açtık. Çünkü artık domates domates gibi, gül de gül gibi kokmuyor. O nedenle kendi üretimimizi kendi ata tohumlarımızla yapmamız lazım. Yetiştirdiğimiz fideleri çiftçiye dağıtıyoruz. Çiftçiye desteğimiz çok. Çiftçiye tohum, fide, mazot desteği veriyoruz. Gastroantep Festivali'ni bu yıl Kültür Yolu ile birleştirdik, 5'nci kez yaptığımız festivale bu yıl 1 milyon 200 bin kişi katıldı" ifadelerini kullandı.