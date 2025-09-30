Akım faciası 2 kişinin hayatına mal olmuştu! Davada flaş gelişme: İstenilen cezalar belli oldu

İzmir'de, 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.
ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLMİŞTİ
İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi. Davanın bugün duruşması yapıldı. 9 sanığın tutuklu olduğu davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan bugünkü duruşmasında yeni bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İnanç Öktemay'ın yakını Gökhan Öktemay davaya müdahil olmayacaklarını dile getirdi. Öktemay, "şikayetçi değilim davayı takip etmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi. Öktemay ailesinin avukatı Cenk Tosuner, "Davaya müdahilliğimizden vazgeçmiştik duruşmaları takip etmeyeceğiz" dedi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Abdülkadir Satık, Ahmet Orhan Kaygısız, Ali Külak, Alper Doğan, Arif Kapuş, Doğan Kılıç, Erman Çarık, Fırat Akbay, Hamza Bayram, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet zeki Aytulun, Mert Ceylan, Mesut Türkan, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan ile Alara Ekli, Ali Arcan, Barış Sevgili, Cengiz Demircan, Deniz Sunal, Ekrem Yıldırım, İbrahim Şaran, Koray Arif Fırat, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici, Volkan Şirin, Zekeriya Tırtepe, Ahmet Demircan'ın 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 22.5 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.
9 SANIĞA BERAAT TALEBİ
Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Mehmet Zeki Alkan, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel'in beraati talep edildi.
Savcı ayrıca olay yerinde bulunan 2 adet kablonun dosyada delil olarak saklanmasını talep etti.