Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitenin türbin tesisinin temel betonu döküldü

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işleminin tamamlandığını belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temelin aynı zamanda bu yükleri eşit olarak dağıtabilme özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Yapının inşası için 58,2 metreye, 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildiğini ifade eden Genel Müdür Sergei Butckikh, çerçevenin, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan, 8 ila 36 mm çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluştuğunu ve yüksek teknoloji ve kaplin dişli bağlantıları çalışma kolaylığı getirdiğinden kurulum süresinde ve işçilik maliyetlerinde önemli bir azalma sağlandığını belirtti.

Temelin tamamı 307 ton armatür üzerine döşenirken, temel yapı 70 tona varan teknolojik geçişler ve gömülü parçalar içeriyor. Örnek olarak, bir lokomotif ve beş vagondan oluşan bir elektrikli trenin ağırlığı yaklaşık 300 tonu buluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Sürekli betonlama yöntemini kullanarak, karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir" dedi.

Sergei Butckikh, "Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak" diye konuştu.