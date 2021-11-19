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Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:43

Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama:

AA
Akkuyu Nükleer AŞ’den ölüm ve intihar girişimi iddiasına yalanlama:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) güvenlik personelinin darbettiği bir işinin ölümüne neden olduğu, bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS'nin Türkiye-Rusya ilişkileri tarihindeki en büyük proje olduğu, inşaat sürecinin de kamuoyu ve medyanın sürekli ilgisini çektiği belirtildi.

Son zamanlarda çok sayıda Türk vatandaşına istihdam oluşturan projeyle ilgili halkın yanlış bilgilendirildiği ve asılsız açıklamalarda artış görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darbedip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu kamuoyuna duyururuz. Ayrıca, iddia edildiğinin aksine yemekhanelerde alınan sıhhi ve epidemiyolojik tedbirler ile şantiye sahasındaki sağlık ve acil tıbbi bakım merkezleri, mevzuat gerekliliklerine tam uygun olup gerekli tüm donanıma ve yeterli kapasiteye sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akkuyu NGS sahasındaki tüm üretim tesislerinde iş gücünün korunması ve güvenlik kurallarına koşulsuz öncelik verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Şirket faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve proje uygulamasının mevcut aşamaları ve meydana gelen gelişmeler hakkında kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Sahada meydana gelen iş kazaları da kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve araştırmaların sonuçlarına göre bu tür durumların önüne geçilmesi için mümkün olan tüm önlemler alınmaktadır. Medyada ve sosyal ağlarda ortaya çıkan vakaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur."

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Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama:
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