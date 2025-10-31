AKM, Romen ve Bizans müziği konserine ev sahipliği yapacak

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Müzik Sandığı" projesi kapsamında Romanya, Türkiye ve Lübnan'dan sanatçıların yer alacağı konser 2 Kasım'da gerçekleştirilecek. Projenin koordinatörlüğü üstlenen Dr. Constantin Raileanu'nun kanun çalacağı konserde, utta Dr. Alexandru Stoica, kemanda Sabin Penea, viyolonselde Dr. Andrei Nitescu, perküsyonda Ghassan Bouz, tanburda ise Prof. Dr. Murat Salim Tokaç sahnede olacak.

Konserde Dimitri Kantemir ve Anton Pann'ın koleksiyonundaki eserlerin yanı sıra sirto, longa, zeybek gibi Türk ve Romen dans müziklerinden örnekler yorumlanacak. Eğitici, öğretici ve sanatsal bir girişim olan "Müzik Sandığı", Romen kültürel değerlerini tanıtma ihtiyacından ortaya çıktı. Proje kapsamında İstanbul'un yanı sıra Selanik, Bükreş ve Sliven'de 4 erken dönem Romen müziği konseri ve 4 Bizans müziği konseri düzenlenecek.