Giriş Tarihi: 10.11.2025 18:45 Son Güncelleme: 10.11.2025 18:47

AKOM UYARDI! Kuvvetli sağanak geliyor! Kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Son dakika hava durumu haberi: Alarm verildi: Hayatı felç edebilecek gök gürültülü sağanak fırtınası geliyor. Hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu detayları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda şu ifadeler kullanıldı: Şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

