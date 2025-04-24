Akran zorbalığı örgütlü suç doğuruyor

Türkiye'de çetelerin etkinlik ve nüfuz alanları ve akran zorbalığı hakkında çalışmalar yapan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma, Ahmet Minguzzi cinayetiyle yeniden gündeme gelen akran zorbalığı ve örgütsel çeteleri değerlendirdi. Asma, "Kendisine laf atan iki kişiye yalnızca 'Pardon kardeşim' dediği için İstanbul'un göbeğinde canice öldürüldü. Minguzzi akran zorbalığına kurban giderken arkasındaki karanlık kişiler ise ailesini tehdit ederek olayın peşini bırakmalarını istiyor. Bu olay '18 yaş altı' diye her kötülüğü yapabileceğini sananlara, çocuklarının sorumluluklarını almayan kişilere bir ders olacak. Ve belki de İstanbul'da hâlâ çocuklarını okula, parka, sinemaya tek başına korkmadan güvenlik içinde göndermek isteyen aileler için bir umut ışığı olacak. Ahmet'i katledenlerin içerisinde bulundukları duygu ve güdü kıskançlık, haset, huzursuzluk, husumet, nefret ve kin. Unutulmamalıdır ki önlenemeyen akran zorbalığı aynı zamanda örgütsel suçlara da gebedir" dedi.