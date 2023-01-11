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Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:14 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:14

Akrep Burcu Hangi Ay? Akrep Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Akrep burcu hangi ay, akrep burcu ne zaman doğar gibi sorular özellikle astrolojiye ilgi duyan bir sürü insanın gündeminde olan sorulardandır. Bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak belli bir sıralanmaya girer. Akrep burcunun ayı ve günleri de buna göre belirlenir. Peki mücadeleci, güçlü, yılmaz ve hırslı özellikleriyle akıllarda kalan akrep burcunun tarihi nedir? Yedinci sırada yer alan akrep burcu hangi ayda doğmuştur ve günleri nelerdir?

Akrep Burcu Hangi Ay? Akrep Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Astrolojide burçlar, Dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği yörüngenin iki yanında, Zodyak kuşağı ile belirlenir. Diğer burçlar gibi akrep burcunun hangi ay olduğu da böyle belirlenmiştir. Özellikle astrolojiye ilgi duyan insanlar genelde kendi burçlarının, akrep burcu tarihi, ayı ve günleri nelerdir gibi tüm ayrıntılarını bilmek isterler. Akrep burcu hangi ayda doğmuştur sorusu da ilgililerinin en merak ettiği sorulardan. Bu hırslı ve tutkulu burç ne zaman doğar gibi soruların cevaplarını merak edenleri yazının devamına alabiliriz.

Akrep Burcu Hangi Aydır ve hangi Günlerdir?

Akrep burcu 12 burçluk Zodyak takviminde 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri de dahil olmak üzere, bu iki tarih arasında doğan insanları kapsar. Ancak yenilenen burç takviminde Akrep burcu için sadece 6 gün ayrılmıştır. Yeni burç takvimine göre Akrep burcu yalnızca 24 Kasım- 29 Kasım aralığını kapsar. Klasik Zodyak takviminde 23 Ekim- 21 Kasım tarihleri, kendinden önceki ve sonraki burçların da ortak özelliklerini kapsar.

Akrep Burcu Özellikleri Nelerdir?

Hiçbir işi yarım bırakmayışlarıyla tanınan akrep burcuna sahip insanların yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Su grubuna dahil olan akrepler, su grubu burçlarının duygusallığının aksine en acımasız ve korkutucu bilinen burçtur. Kararlı ve inatçı olan akrep burcunun esas yıldızı Plüton'dur. Yenilgiyi kabul etmekte hayli zorlanan akrepler, değişen şartlara kolaylıkla uyum sağladıkları için her ortama ve yaşama kısa zamanda alışabilirler. İnatçı kişilikleri dolayısıyla birçok haksız duruma da düşebilen akrepler, kendi haksızlıklarını kolay kolay kabul etmezler.

Akrepler girdikleri ortamda dikkat çekmekten çok hoşlanırlar, her şeyi mükemmel bir şekilde yapmak isteyen akrepler bu konuda çok hassas ve mükemmelletçilerdir.

Akrep Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu akrep olan kişiler genellikle güçlü bir iradeye sahip, sert kişilerdir. Doğuştan yönetici olan bu kişiler, yönetimi her zaman açıktan yapmazlar. Gizli bir şekilde yönetimi sürdüren bu insanlar, gizlilikten keyif alırlar. Gözlem yeteneği de bir hayli gelişmiş olan bu kişiler, her şeyi çok dikkatli bir şekilde gözlemler ve yorumlar. Son derece hırslı ve tutkululardır.

Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Zodyak takvimine göre, gökyüzünde görünen 12 adet yıldız bloğu vardır. Yükselen burç da kişilerin doğduğu anda güneşin doğuş yönünde bulunan göksel kısma denir. Kişinin doğum yeri ve doğduğu saatin bilinmesiyle yükselen burç hesaplaması yapılır.

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Akrep Burcu Hangi Ay? Akrep Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?
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