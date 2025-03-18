Akşam Namazı Kaç Rekat, Nasıl Kılınır? Adım Adım Akşam Namazı Kılınışı ve Okunan Dualar

İkindiden sonra, yatsıdan önce eda edilen akşam namazı kılınışı, ibadetinde şüpheye düşmek istemeyenler tarafından doğru bilinmelidir. İslam'ın şartlarından biri olan bu ibadeti doğru şekilde eda edebilmek için akşam namazı kaç rekat ve nasıl kılınır sorularına yanıt bulmak gerekir. İşte farzları ve sünnetleri ile anlatımı ve bu namazda okunacak dualar.

Akşam Namazı Kaç Rekat?

Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır. Sünnet olan 2 rekat, farzdan sonra kılınır. Evde kılınabileceği gibi vakti geldiğinde diğer namazlar gibi camide de namazınızı kılabilirsiniz.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazı diğer namazlardan daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önemlidir. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz sonra sünnet kılınır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık bulunmaz.

Adım Adım Akşam Namazı Kılınışı

Akşam namazının kılınışı şu şekildedir;

Akşam Namazının Farzı Nasıl Kılınır?

Farzının Birinci Rekat Kılınışı

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Subhaneke duası okunmalıdır.

Euzü Besmele çekilmelidir.

Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.

Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.

Farzının İkinci Rekat Kılınışı

Euzu besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Rükü'da "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa söylenmelidir.

Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide- Rabbena Lekel Hamd" denir.

Doğrulduktan sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secdeye eğildiğinizde üçer defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.

Oturulur ve Ettahıyatu okunur.

Allahu Ekber denir ve üçüncü rekata başlanır.

Farzının Üçüncü Rekatının Kılınışı

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Secdeye eğilmeniz gerekir. İki defa hareketi tekrarlamanız gerekir. Her secdeye eğilmede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Üçer defa söylenir.

"Allahu Ekber" diyerek oturulur ve Ettehiyyatu, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena duası okunur.

Sağa ve sola selam verilerek farz bitirilir.

Akşam Namazının İki Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Akşam namazının sünneti farz namazından sonra kılınır. İki rekat kılınması gerekir. Kaideleri de şu şekildedir:

Sünnetinin Birinci Rekatının Kılınışı

Niyet edilir. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir.

Subhaneke okunur.

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Daha sonra "Allahu Ekber" denir ve rükü'ya gidilir.

Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir ve doğrulmanız gerekir.

Doğrulurken "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.

Ayağa kalkılır ve ikinci rekat başlanır.

Sünnetinin İkinci Rekatının Kılınışı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide Rabbena Lekel Hamd" denir.

Ardından da "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir.

Üç defa secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki defa hareket tekrar eder.

Doğrulurken "Allahu Ekber" denir.

Oturulur ve Ettehıyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena duası okunur.

Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Akşam Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur." (Tirmizî, Salât, 2 [151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037].

Rivâyetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir." (bkz. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.