Aksaray Mersin Arası Kaç Km? Mersin Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu'nun sakin doğasından Akdeniz'in canlı kıyılarına keyifli bir deneyim sunan Aksaray ile Mersin arasında yapılacak yolculuk öncelikle iş nedeniyle gerçekleşmektedir. Aksaraylılar çoğunlukla çalışmak için Mersin'e giderken Mersin'de yaşayıp Aksaraylı olanlar da memleket ziyaretleri sebebiyle Aksaray'a giderler. Bu yolculuklar sırasında en çok merak edilen sorular ise Aksaray Mersin arası kaç km ile Mersin Aksaray arası kaç kilometre ve kaç saat sürer olmaktadır.

Aksaray İle Mersin Arası Kaç Kilometredir?

İç Anadolu Bölgesinde bulunan Aksaray ile Akdeniz'in liman şehri Mersin arasındaki mesafe, kara yoluyla yaklaşık 260 kilometredir. Yolculuk, genellikle D330 karayolu üzerinden yapılmakta olup, iki şehir arasındaki mesafe, seçilen güzergaha ve trafik durumuna göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yaz aylarında artan trafikle birlikte, bu mesafenin kat edilmesi biraz daha uzun sürebilir.

Mersin Aksaray Arası Kaç Saat Sürer?

Mersin ile Aksaray arasındaki yolculuk süresi, kullanılacak olan yolun durumu ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, İç Anadolu'dan Akdeniz kıyılarına inen bu rota genellikle 3 saat içinde tamamlanır. Şehirlerarası otobüsler ile kat edildiğinde uzayan bu yolculuk süresi yaz sezonunda trafik artışları nedeniyle daha da artabilir.

Aksaray ile Mersin Yol Güzergahları Nelerdir?

Aksaray'dan Mersin'e yapılacak kara yolu yolculuğu sırasında birden fazla alternatif güzergâh seçeneği bulunur. Bu güzergahlardan en kısa olan rota Aksaray'dan çıkıldığında D750 karayolu üzerinden giden yoldur. Bu yoldan Hasan Dağı'nın yanından geçerek E90 yoluna bağlanılır ve

Pozantı'dan geçilerek Topaşır Milli Parkı'na varılır. Mersin'e bağlı olan Topaşır Milli Parkı'nın harika manzarasından da geçildikten sonra Tarsus'a, oradan da Mersin'e varılacaktır.