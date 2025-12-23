Aksaray’da 4 aylık hamile kadın darp edilip, sokağa atıldı!

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.