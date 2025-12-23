Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da 4 aylık hamile kadın darp edilip, sokağa atıldı!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 21:36

Aksaray'da 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Yaralı kadın ihbar üzerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılırken, olayla ilişkin tahkikat başlatıldı.

Aksaray’da 4 aylık hamile kadın darp edilip, sokağa atıldı!
Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.

Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

