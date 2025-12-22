Aksaray’da acı kaza: Motosiklet ile otomobil birbirine girdi! Liseli Hasan öldü

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Hazım Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akça'nın kendisi gibi amatör sporcu olan arkadaşı, Abdülhamid Han Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök'ü motosikletiyle evine götürdüğü, Gök'ün evine 1 kilometre kala kazanın yaşandığı öğrenildi. Hasan Fatih Gök'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüst Yusuf Samur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.