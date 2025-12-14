Aksaray’da dehşet: Sokak ortasında bıçakladı!

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Yunus K. ve Yalçın G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.