Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:16

Aksaray'da dehşet: Sokak ortasında bıçakladı!

Aksaray’da Yunus K. (19), tartıştığı Yalçın G.'yi (19), bıçakla yaraladı. Sırtından, göğsünden ve sol bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Yunus K. ve Yalçın G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kavgada Yunus K., Yalçın G.'ye bıçakla saldırdı. Sırtından, göğsünden ve sol bacağından yaralanan Yalçın G., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Yunus K. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Yunus K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

