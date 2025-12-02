Aksaray’da denetime takıldı: Takside 5,5 milyonluk altınla yakalanınca paçayı kurtaramadı!

'SAHTE POLİS' YALANIYLA DOLANDIRMIŞ

Yapılan aramada 5,5 milyon değerinde 99 adet ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Ticari araç sürücüsü V.E.M. hakkında yapılan sorgulama sonrası şahsın kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık yöntemi ile Ankara ilinden vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.