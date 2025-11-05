Aksaray’da fabrikada dehşet: Alacak verecek kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.