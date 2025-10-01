Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da polis ekiplerinin zor anları: “Artislik yapıyorum” dedi, alkolmetreyi üflemedi!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 21:54

Aksaray'da bir kazaya müdahale esnasında ısrarla yoldan geçmek isteyen sürücüyü kontrolden geçirdi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden şahıs polislere zor anlar yaşatırken, polise bağıran ve telefonuyla görüntü kaydeden şahıs, “Artislik yapıyorum” diyerek kraker yedi. Öte yandan, sürücü hastanede yapılan kontrolde 2,79 promil alkollü çıkarken, hakkında hakkında adli işlem başlatılarak savcılığa sevk edildi.

Aksaray’da polis ekiplerinin zor anları: Artislik yapıyorum dedi, alkolmetreyi üflemedi!

Olay Şamlı Mahallesi 3004 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kazaya müdahalede bulunan trafik ekipleri ısrarla yoldan geçmek isteyen araç sürücünün hareketlerinden şüphelenerek kontrolden geçirmek istedi.

Alkollü olduğu öngörülen sürücüyü herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçtan indiren polis, Mehmet D. isimli şahsa alkolmetre uzattı. 20 dakika zaman tanınmasına rağmen zaman tanınmadığını ifade ederek alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Görevini yapan polis memurlarına bağırıp elindeki cep telefonuyla memurların görüntüsünü kaydeden sürücü, bir yandan kraker yedi bir yandan da polis ekiplerine bağırdı.

Alkolmetreye üflemeyi reddettiği için sürücü, asayiş ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde sürücü 2.79 promil alkollü çıktı. Sürücüye alkolmetreye üflememekten 26 bin 558 lira para cezası kesilirken, ayrıca alkollü araç kullanmaktan hakkında adli işlem başlatılarak savcılığa sevk edildi.

