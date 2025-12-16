Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 16:33

Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı!

Aksaray'da TIR ile otomobil birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında okul müsabakalarında görev yapan 4'ü hakem 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Aksaray’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4’ü hakem 5 yaralı!
  • ABONE OL

Korkutan kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yönettikten sonra Aksaray'a dönmek üzere yola çıkan hakemlerin bulunduğu otomobil, Eşmekaya kavşağında Muhammet S. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü ve hakem olan Ebubekir K., Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz