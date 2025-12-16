Aksaray’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4’ü hakem 5 yaralı!

Korkutan kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yönettikten sonra Aksaray'a dönmek üzere yola çıkan hakemlerin bulunduğu otomobil, Eşmekaya kavşağında Muhammet S. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobil sürücüsü ve hakem olan Ebubekir K., Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.