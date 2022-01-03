Aksaray’daki faciada yeni detaylar! 7 kişiye mezar olmuştu





Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.