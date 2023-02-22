Hasan Basri Akşener’den Meral Akşener’e sert tepki: Hep yalan hep algı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 1999 Gölcük depremini örnek gösterdi.

Depremi yaşayan biri olduğunu ifade eden Akşener, yakınlarını kaybettiğini ifade ederek "Depremin ne demek olduğunu iyi biliyorum" dedi.

Akşener'in açıklamalarına Kocaeli'de ülkücü camiasının yakından tanıdığı bir isim sert tepki gösterdi. Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in kardeşi Hasan Basri Akşener, Meral Akşener'i sosyal medya hesabından yalancılıkla suçladı.

"HEP YALAN HEP ALGI"

Akşener'in hiçbir zaman Kocaeli milletvekili olmadığını söyleyen Hasan Basri Akşener, "Meral Akşener kürsüde şu an ve yalan konuşuyor, Kocaeli milletvekili hiç olmadı, hep İstanbul milletvekili oldu. Depremi merkezde yaşamadı. Deprem günü İstanbul'da idi, Kocaeli'de ikamet etmiyor. Depremi merkezde yaşayan bilfiil bendim. Gölcük'teydim. "Hep Yalan, Hep Algı" ifadelerini kullandı.

Daha sonra açıklamasına düzeltme yapan Basri Akşener, "DYP'den Kocaeli Milletvekili seçildi ama hep İstanbul'da ikamet etti. DYP'den seçildi ama hiç Kocaeli'nde oturmadı" ifadelerini kullandı.

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