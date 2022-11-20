Haberler Yaşam Haberleri Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 22:35 Son Güncelleme: 20.11.2022 22:35

Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 20 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (20 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (20 KASIM 2022)

ATV ile 20 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?

A- Emniyet kemeri takmamak
B- Çok yavaş gitmek (CEVAP)
C- Ehliyetini evde unutmak
D- Araçta müzik dinlemek


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Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?
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