Haberler Yaşam Haberleri Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:14 Son Güncelleme: 16.2.2022 13:27

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı aracı, İstanbul'da Cevizlibağ'da başka bir araçtan çapraz ateşe tutuldu. Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralı kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gittiği belirtildi. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı dün akşam saatlerinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Cevizlibağ mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. Trafikte seyir halindeyken başka bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Adem Çakıcı bacağından yara aldı. Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Adem Çakıcı'nın sağ ayağından vurulduğu ifade edildi.

Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi. Yeğen Çakıcı, 2017 yılında, Kadıköy'de bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı! Bu kadar vicdansızlık olmaz
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması geldi! Ne zaman başlıyorduk?
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Muhalefetin 'troll' koalisyonu! Operasyonel yalanlar sosyal medyada nasıl yayılıyor?
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin önemine dikkat çekti: Tek aktör…
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden skandal! Şehir suyunda rota virüsü çıktı
Genç kız, lüks rezidansın 23. katından atladı! Ardında bu notu bıraktı
Maviliklere dolmuş motoru
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA