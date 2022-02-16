Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı dün akşam saatlerinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Cevizlibağ mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. Trafikte seyir halindeyken başka bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Adem Çakıcı bacağından yara aldı. Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Adem Çakıcı'nın sağ ayağından vurulduğu ifade edildi.
Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi. Yeğen Çakıcı, 2017 yılında, Kadıköy'de bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştü.